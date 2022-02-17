رئيس مودرنا يؤكد أنه من المعقول الاعتقاد بأن كورنا بات في مراحله الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل، أمس الأربعاء، إنه من "المعقول" افتراض أن العالم ربما يقترب من المراحل الأخيرة للوباء.



وأخبر بانسل شبكة "سي إن بي سي" ردا على سؤال حول الآراء التي ترجح بأن العام يشهد الآن المراحل الأخيرة من الوباء: "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".

وأضاف "هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور أوميكرون أو تطور فيروس سارس كوف -2 (المسبب لمرض كوفيد- 19)، سنرى فيروسا أقل وأقل ضراوة، واحتمال بنسبة 20% أن نرى طفرة تالية، والتي ستكون أشد من الحالية".

وتابع: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم إذ لم يكن أوميكرون شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول الكوكب بسبب المتحور".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت 15.47 مليون حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 73 ألف حالة وفاة في نفس الفترة.