ثلاث علامات صينية للهواتف الذكية ضمن الخمس الأكبر عالمياً.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

جاءت العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية (شياومي) و(أوبو) و(فيفو) من بين أفضل خمس علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية من حيث الشحنات العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث سوق التكنولوجيا (كاناليس)، نشرته "شينخوا".



واحتلت شياومي المركز الثالث، حيث ارتفعت شحناتها في العام 2021 بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي إلى 191.2 مليون وحدة.

وتبعها أوبو بـ145.1 مليون وحدة، بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي، في حين احتلت فيفو المركز الخامس بـ129.9 مليون وحدة في العام 2021.

تصدرت (سامسونغ) القائمة بما يقرب من 275 مليون العام الماضي، بينما احتلت (أبل) المركز الثاني بـ230 مليون.

وأوضح التقرير أن موردي الهواتف المحمولة شحنوا 1.35 مليار وحدة من الهواتف الذكية على مستوى العالم، بزيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، ليقترب العدد من 1.37 مليار وحدة للعام 2019.