شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تسجيل 6 إصابات بكورونا والإجمالى يصل 58 ألفًا و584 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 2221 فحصا، بالإضافة إلى 43 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، إن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 58 ألفا و584 إصابة منذ أول ظهور للفيروس فى مارس 2020.

وأضافت أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 57 ألفا و246 شخصا، فيما وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 972 شخصا.