شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن وصول تعزيزات عسكرية تابعة للتحالف العربى إلى محافظتى شبوة ومأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دفعات جديدة من التعزيزات العسكرية التابعة للتحالف العربى لمحافظتى شبوة ومأرب.

وذكرت قناة "اليمن الإخبارية" أن دفعات جديدة من قوات دفاع شبوة وصلت إلى مديرية عين غرب المحافظة وبدأت بالانتشار فى مناطق متفرقة بالمديرية ومناطق أخرى خارج حدود المحافظة فى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وأشارت إلى أن الوحدات الجديدة من قوات دفاع شبوة التى وصلت إلى مديريتى عين وحريب تولت مهام الأمن، وقامت باستلام النقاط والمراكز الأمنية من قوات العمالقة فى مناطق نجد مرقد ومجبجب والساق وشقير وعلى امتداد الطريق الرئيسى بمديريتى حريب وعين الرابط بين محافظتى مأرب وشبوة.

ولفتت إلى أن القوات قادمة من معسكر العلم شرقى مدينة عتق مركز المحافظة بعد تدريبها وتأهيلها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الوحدات العسكرية والأمنية لا تزال تتلقى تدريبات وسيتم تجهيزها وإرسالها إلى مديريات خارج حدود المحافظة للمشاركة فى تحريرها إلى جانب الجيش والعمالقة وتأمينها.