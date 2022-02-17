شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأردنى: العلاقات مع الجزائر تمثل نموذجا فى العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى المحامى عبد الكريم الدغمى، عمق العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر، والتى تمثل نموذجا فى العمل العربى المشترك، مشيرا إلى حرص البرلمان الأردنى على تمتين أواصر الشراكة والتعاون مع المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء الدغمي، مع رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى إبراهيم بوغالي، على هامش أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلمانى العربى المنعقد حاليًا فى القاهرة.

ولفت الدغمى إلى حرص الأردن على إنجاح أعمال القمة العربية المنوى عقدها فى الجزائر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد بوغالى حرص الجزائر على التنسيق مع الأردن فى مختلف القضايا، معربا عن تطلع بلاده لزيادة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين والاستفادة من التجربة البرلمانية الأردنية.