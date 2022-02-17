شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السورية: الجيش الإسرائيلي يستهدف بعض النقاط جنوب دمشق بصواريخ "أرض – أرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى، استهدف بعض النقاط فى محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ "أرض – أرض"، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى، قوله إنه فى "حوالى الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 16-2-2022 نفذ العدو الإسرائيلى ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السورى المحتل مستهدفا بعض النقاط فى محيط بلدة زاكية جنوب دمشق.