شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى وطيران التحالف يكبدان الحوثيين خسائر كبيرة جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بطيران التحالف، الحوثيين خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، جنوب مأرب فى معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر عسكرى بالمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، حسبما أفادت قناة "اليمن الخبارية"، إن أبطال الجيش تمكنوا من دحر الحوثيين من عدة مواقع فى قرون البور والفليحة، مؤكدًا سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين إلى جانب خسائر أخرى فى العتاد.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف مواقع للحوثيين بذات الجبهة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير دبابة وعربة (بى تى ار) ومصرع من كانوا على متنهما من العناصر الحوثية.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.