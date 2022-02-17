شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا يبحث مع بيدرسون آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون والوفد المرافق.

ووفقا لوكالة "سانا" السورية الرسمية، بحث الجانبان آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وشدد الوزير السورى على أن استمرار وجود قوات أجنبية في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة الوطنية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مجدداً تأكيده أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.

من جانبه عرض المبعوث الخاص لدى سوريا بيدرسون نتائج الجولات التي قام بها على عدد من الدول مؤخراً والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين السورى والدكتور عبد الله حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير.

وفي تصريح للصحفيين بدمشق وصف بيدرسون مباحثاته مع الدكتور المقداد بالبناءة والعميقة، وأعرب بيدرسون عن تفاؤله بإمكانية عقد الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في مارس القادم.