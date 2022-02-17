شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تدعو لعملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، التزامها بمواصلة دعم جميع الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في بيان نشرته البعثة تقدمت خلاله بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها "تنتهز هذه المناسبة لتجديد دعوتها للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد"، مؤكدة أنها تكرر التزامها الراسخ بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، لمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وقال المنفي، في كلمته التي نشرها المجلس الرئاسي الليبي اليوم، "قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل".

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن "نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة"، مشددًا على أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية، "تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود."