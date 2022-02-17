شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات إذا ظهر أحدها على جوالك فاعلم أنه مخترق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هناك علامات تظهر على جوالك تؤكد لك أن الجوال تم اختراقه، حيث كشفت شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، 9 علامات تسهل لك اكتشاف اختراق الجوال.

وحسب”سبوتنيك” فإن هذه العلامات الأكثر شيوعا، جاءت كما يلي:

1- إعلانات مفاجئة.

2- رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر.

3- زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف.

4- نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع.

5- ارتفاع حرارة الهاتف.

6- بطء أداء الهاتف.

7- إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة.

8- زيادة تكاليف شبكة الهاتف.

9- ظهور تطبيقات غير مألوفة.