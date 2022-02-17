شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات إذا ظهر أحدها على جوالك فاعلم أنه مخترق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
هناك علامات تظهر على جوالك تؤكد لك أن الجوال تم اختراقه، حيث كشفت شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، 9 علامات تسهل لك اكتشاف اختراق الجوال.
وحسب”سبوتنيك” فإن هذه العلامات الأكثر شيوعا، جاءت كما يلي:
1- إعلانات مفاجئة.
2- رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر.
3- زيادة مفاجئة في استخدام بيانات الهاتف.
4- نفاد طاقة البطارية بشكل أسرع.
5- ارتفاع حرارة الهاتف.
6- بطء أداء الهاتف.
7- إعادة التوجيه إلى مواقع إنترنت غير معروفة.
8- زيادة تكاليف شبكة الهاتف.
9- ظهور تطبيقات غير مألوفة.
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