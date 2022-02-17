شكرا لقرائتكم خبر عن انستجرام يطرح ميزة جديدة تتعلق بـ«الإعجابات» .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بـ الإعجاب ‏بقصص الآخرين دون إرسال ذلك في رسالة مباشرة لهم”.‏

ويمكن لمستخدمي تطبيق “انستجرام” حاليا استعراض أي قصة على التطبيق، وسيكون هناك “قلب صغير” يوجد بين رمز “إرسال الرسالة” و”الطائرة الورقية الصغيرة”، والذي إذا تم النقر عليه سيتم إرسال الإعجاب إلى صاحب القصة.

وأوضح رئيس التطبيق، آدم موسيري، أن الهدف من هذه الميزة هو التأكد من أن المستخدمين يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض، وكذلك منع ازدحام قسم الرسائل الخاصة.

وأضاف أنه لن يكون هناك عداد لحصد الإعجابات لقصص انستجرام، على عكس المنشورات الأساسية الموجودة في الخلاصة الرئيسية.

يذكر أنه كان في الماضي يُسمح للمستخدمين بإرسال أي إعجاب بقصة “ستوري”، سواء كان رمزا تعبيريا (إيموجي) أو حتى رسالة كاملة، في صندوق الرسائل الخاصة.