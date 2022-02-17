شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب كثيف يحجب الرؤية في «الشرقية».. تستمر الحالة عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، تكون ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، العديد، القطيف، رأس تنورة، سلوى”.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر بمشيئة الله، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.