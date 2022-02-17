شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر يعلن انتهاء الفترة التصحيحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قبل قليل، عن انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد البرنامج، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الخليج 365 معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية.

وأضاف البرنامج أن الائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر أعطت “مقدم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد”.