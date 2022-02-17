شكرا لقرائتكم خبر عن ما فعله صادم.. سجن وتغريم وتشهير بمقيم تحرش جنسيًا بموظفة استغل سلطته عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استغل مقيم عربي، سلطته في العمل على موظفة وتحرش بها جنسيًا وهددها بالقتل، بأن وضع صورة مسدس وطلقات نارية على مكتبها وكتب عليها” قريبًا إن شاء الله”.

ولجأت الموظفة إلى المحكمة والتي انتهت إلى معاقبة المقيم بالسجن 10 أشهر والغرامة 30 ألف ريال والتشهير بنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقته بصحيفتين محليتين، حسب صحيفة اليوم.

كانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض، قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه عربي الجنسية وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل الذي له عليها به سلطة مباشرة ، وتهديدها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة مكتوب في أسفلها قريبا إن شاء الله

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به وذلك بسجنه 10 أشهر – أمضى منها ثلاثة أشهر- وتغريمه 30 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش – وبقية العقوية المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ ايقافه بسبب القضية ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين.