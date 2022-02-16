شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوجه بتحديث التطبيق بنسخته الجديدة.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا، على أهمية بتحديث التطبيق بنسخته الجديدة، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل أفضل.

وأوضح التطبيق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “للاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا بشكلٍ أفضل..حدّث التطبيق بنسخته الجديدة”.

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا أسهل طريقة، يمكن من خلالها تحديث البيانات في حالة حدوث أي تغيير عليها في أبشر.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مواطن قال فيه: “تم إصدار الهوية الجديدة النسخة السابقة، ولازلت موجودة في التطبيق ولم تتغير كيف يتم التحديث؟

وأجاب تطبيق توكلنا بقوله :”إنه عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا تلقائيا”

وأضاف تطبيق توكلنا أنه يمكن تحديث البيانات الشخصية من خلال سحب الشاشة في صفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل، ليتم فورا تحديث البيانات في توكلنا.