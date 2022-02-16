شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الحساسية والأمراض الموسمية».. تحذيرات من طقس الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من تغيرات جوية واضطربات خلال الفترة المقبلة.

وقال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن ملاحظة التغيرات ستكون يومي الجمعة والسبت.

وكتب “الزعاق” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة :” بعد يومين تدخل عقرب الدم (يوم السبت) وسنلاحظ تغيرات جوية يومي الجمعة والسبت تتمثل في هبوب رياح ناهضة على جل المناطق.. وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك”.

وأضاف في تغريدة أخرى :” نحن الآن على عتبات موسم التقلبات الجوية وذروتها عندما تصل الشمس إلى خط الأستواء (بعد شهر من الآن) والتقلبات هي موسم انتشار الحساسية والأمراض الموسمية”.

فيما قال خبير الطقس نزيه الحيزان، إن الفترة المقبلة تشهد حتى منتصف الثلث الأول من شهر مارس المقبل، اضطرابًا جويًا، ينتج عن عبور منخفضات جوية في أجوائنا.

وتابع، أن هذا الاضطراب يظهر بداية من الجمعة المقبل بنشاط الرياح المثيرة للغبار وهطول للأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة مع احتمال لتساقط الثلوج.