شكرا لقرائتكم خبر عن سينفذ في قاعدة نلس الأمريكية.. سمو قائد القوات الجوية يقف على استعدادات تمرين العلم الأحمر ٢٠٢٢ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قام صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم بزيارة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس القادم، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف- 15 إس اي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع سمو قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة.

عقب ذلك التقى سموه بالمشاركين وحثَّهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكدًا للجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

من جانبه، أكد سمو قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في ” تمرين العلم الأحمر 2022 ” المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.