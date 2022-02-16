بيان أمني من شرطة «القصيم» عن سرقة كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، قبضت على مقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء (تم استردادها). وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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