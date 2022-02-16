شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحالة مواطن سورى للقضاء لانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبناني إحالة مواطن سورى للقضاء لانضمامه لتنظيمات إرهابية بسوريا وتنظيم داعش الإرهابى بالأراضى اللبنانية.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، أن مديرية المخابرات أحالت السورى أحمد فايز جبلي على القضاء المختص لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية والقتال إلى جانبها في الأراضي السورية حيث التحق بمجموعة السوري أحمد زكريا سيف الدين الملقب بـ"السلس" ضمن كتائب الفاروق، ثم بمجموعة السوري موفق الجربان الملقب بـ "أبو السوس".



وأضافت أن المدعو جبلى دخل مع أفراد مجموعته إلى قرى بلدة عرسال حيث انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي وتابعوا إلى جانب التنظيم دورات عسكرية.



وأوضحت أن المتهم شارك مع أفراد مجموعته في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني خلال عام 2014، حين حاولوا اقتحام حاجز وادي حميد ولم يتمكنوا من ذلك، ثم توجهوا إلى حاجز الحصن وتبين أن مجموعة أخرى قد سبقتهم وهاجمته، فقاموا بمهاجمة مركز المهنية وقاتلوا ضد الجيش لحين انتهاء المعركة.