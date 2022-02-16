شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يأمر الحكومة باتخاذ تدابير لمواجهة آثار الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربى، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس استقبل في بوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

وأكد الديوان الملكى المغربي أن اللقاء يأتي في ضوء اهتمام الملك محمد السادس لكل مكونات القطاع الفلاحى، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في تساقط الأمطار؛ حيث بلغ المعدل الوطني للسقوط لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

فيما أكد ملك المغرب محمد السادس "ضرورة اتخاذ الحكومة المغربية لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على البلاد، ويسقيها الغيث النافع."

وتفعيلا للتوجيهات الملكية الاستباقية بهذا الخصوص، وفق بيان الديوان الملكي، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة المغربية، للتخفيف من آثار تأخر سقوط الأمطار، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.