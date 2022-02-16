شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. أكثر من 70 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 70878 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.