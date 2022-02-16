شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخي.. وزير الموارد البشرية يكشف عن عدد المواطنين في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، أن عدد المواطنين في سوق العمل ارتفع لرقم تاريخي وغير مسبوق.

وقال الراجحي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء: “هذا بلا شك حقق مكاسب كبيرة جدًا للقطاع، وأبشركم اليوم وصل اليوم عدد السعوديين في سوق العمل، أكثر من مليون و 900 ألف سعودي شاب وشابة”.

واختتم وزير الموارد البشرية تصريحاته: “هذا الرقم تاريخي وغير مسبوق، وبلا شك وجه البوصلة لرؤية المملكة 2030”.