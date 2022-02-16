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شكرا لقرائتكم خبر عن هل نظام التأمينات الاجتماعية يُجيز عمل المشترك في أكثر من مكان؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.
جاء ذلك في الرد على سؤال مواطن قال فيه “أنا موظف ومسجل في التأمينات هل يمكنني الحصول على عمل آخر والتسجيل في التأمينات؟
وأجابت التأمينات بتغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها ” يجيز نظام التأمينات الاجتماعية عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل”.
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