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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجوازات» بشأن غرامة تأخير تجديد الإقامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.
جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مواطن قال فيه “السلام عليكم زوجتي غير سعوديه وإقامتها منتهية من عام 1435 كم الرسوم لتجديدها؟
وأجابت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار. نسعد بك”.
وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للجوازات، المقيمين لتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة”.
وأكدت مديرية الجوازات، أن “البصمة” متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد الأسرة عند عمر 6 سنوات فأكثر.
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