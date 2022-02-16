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شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم تفويض قيادة مركبة يعد مخالفة مرورية؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.
جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “هل عدم تفويض قيادة مركبه يعد مخالفة وشكرا؟.
وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “لا يترتب على عدم وجود تفويض مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة”.
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