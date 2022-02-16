شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حملات «الأمر بالمعروف» التوعوية في المجمعات التجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله القرني حرص هيئة الرياض على تفعيل البرامج التوعوية التي تخدم المجتمع وتسهم في بث القيم والمبادئ الإسلامية .

من جانبه بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات أن فرع الرئاسة العامة بهيئاته والمراكز التابعة له، من مهامه نشر العبارات التوعوية المعتمدة من الرئاسة، والتي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة حملات «الأمر بالمعروف» التوعوية في المجمعات التجارية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.