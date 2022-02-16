شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: المهلة التصحيحية تنتهي اليوم.. وستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، إن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم الساعة 12 منتصف الليل، وليس هناك مهلة جديدة.
وأضاف: ” أرجو أن تتذكروا وراء كل متستر سعودي أو سعودية، وأكرر أرجوكم نتذكر دائماً وراء كل متستر سعودي أو سعودية”.
ونوه خلال المؤتمر الصحفي عن الدوري للتواصل الحكومي، اليوم في نظام جديد وستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين وقد يصل بعضها للسجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.
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