شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: أطلقنا 32 قرار توطين نوعي وفرت 400 ألف وظيفة في 2021 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 32 قرار توطين نوعي ساهمت في توفير 400 ألف وظيفة في العام 2021م.

وقال الراجحي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: “نستهدف التركيز على التوطين النوعي ليس فقط التوطين الكمي”.

وأضاف “على سبيل المثال توطين المحاسبة، مهنة المحاماة، التعليم، التسويق ، طب الأسنان، الصيدلة، المحاسبة.. وغيرها من القطاعات النوعية”.

ونوه وزير الموارد البشرية، إلى أن هذه القطاعات تعتبر مهن نوعية ، وكان المستهدف 200 ألف وظيفة في 2021 وأبشركم في عام 2021 تم توفير ضعف هذا الرقم من الوظائف لأبناء الوطن”.