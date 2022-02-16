شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة مأساوية.. الكشف عن سبب وفاة «سعد العنزي» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف أحد جيران المواطن سعد العنزي، الذي لقى مصرعه نتيجة هجوم كلبَيْ جارته عليه أمام منزله، تفاصيل جديدة حول الحادث.

وقال جاره ويدعى “رودي”، في إفادته للشرطة إنه ذهب لمساعدة العنزي، الذي بدا أنه كان يحارب هجوم كلب، وتراجع إلى منزله وصرخ طلباً للمساعدة.

وأضاف رودي، أنه تمكّن من إنقاذ العنزي بضرب أحد الكلاب على رأسه بعكازه وتمكن من تأمين الكلاب على الجانب الآخر من البوابة، فيما اتصلت زوجته برقم النجدة 911.

وذكر تقرير لقناة ABC News الأمريكية أنه عند وصول المسعفين إلى مكان الحادث أجروا على الفور إنعاشاً للقلب والرئة للعنزي، ثم نُقل إلى مركز ماونتن فيو الإقليمي الطبي.

وقالت القناة، بحسب تقرير الحالة الصادر عن مكتب أمين المحافظة، أن المواطن “سعد العنزي”، تعرّض للاعتداء من قِبل الكلبَيْن أثناء وقوفه خارج منزله.

ووفقاً لأحد ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان الحادث، قال إن العنزي أُصيب “بعدة جروح عميقة في ساقيه”، وإن ملابسه كانت ملطخة بالدماء.

فيما قالت صوفي كلارك، والتي تعيش على الجانب الآخر من الشارع، قولها إنها سمعت كلاباً تنبح، وقالت إنها وزوجها شاهدا “العنزي” على الأرض أمام منزله يتعرّض لهجومٍ من قِبل اثنين من كلاب حراسة من نوع الراعي الألماني.

وقالت فرح العنزي، ابنة الضحية، للشرطة إنها كانت في المنزل عندما هاجمت الكلاب والدها.

وأشار الدكتور بنجامين ويلسون؛ إلى أن العنزي تُوفي نتيجة فقدانه كمية كبيرة من الدم جرّاء الهجوم.