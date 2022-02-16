شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ (17) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير (14) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكانت قوات التحالف، قد أكدت في وقت سابق، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وأشارت إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.