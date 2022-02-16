شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج للطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج 51 و52.

وأضافت أنه تم الاتصال بالجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات صلاح الدين لتفكيك العبوات، وتمت معالجتهما موقعيًا دون وقوع أي حادث يذكر.