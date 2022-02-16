شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتى عبدالله الراجحى رئيسا للجنة "النقل الجوى" الخليجية بالتزكية لـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة النقل الجوي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، الكويتي عبدالله الراجحي رئيسًا للجنة النقل الجوي لثلاث سنوات مقبلة بالتزكية.

وأعرب مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي، في تصريح صحفي على هامش اختتام اجتماع لجنة النقل الجوي في اجتماعها الـ(16) عبر تقنية الاتصال المرئي عن شكره الجزيل على ثقة أعضاء دول مجلس التعاون بتزكيتهم له رئيسا للجنة مؤكدا العمل لخدمة دول المجلس بما يحقق مصالحها وخططها الطموحة في مجال النقل الجوي.

وأضاف الراجحي أن الاجتماع الذي عقد اليوم شهد إنجاز كل بنود جدول الأعمال وتقديم التوصيات بشأنها إذ تمت خلاله مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "والتي كانت كلها إيجابية وتصب في مصلحة دول المنطقة".

وذكر أن من أهم المقترحات إنشاء هيئة خليجية موحدة وقوائم الشركات التي لم تقم بسداد المبالغ التي عليها والأمور الخاصة بتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مجال الطيران المدني في دول مجلس التعاون على أن تستكمل كافة المقترحات والمرئيات الأخرى في الاجتماعات المقبلة في القريب العاجل.