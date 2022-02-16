شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توجيهات بإطلاق النار على أى طائرة مسيرة تحلق فى سماء ذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، عن إصدار الجهات العليا توجيهات بإطلاق النار على أي طائرة مسيرة تحلق فوق سماء محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.

وأفاد المصدر في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، بأن "هذا يأتي عقب رصد طائرات مسيرة بالقرب من سجن الحوت المركزي الواقع في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ـ انسحاب الطائرات عقب التحليق لفترة من الوقت"، مضيفا أن "الجهات العليا أصدرت أوامر بإطلاق النار على الطائرات في حال رصد أي عمليات تحليق جديدة".

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه محافظ ذي قار محمد الغزي على أهمية عدم الانزلاق نحو مربع الفوضى في المحافظة الواقعة جنوب العراق.