الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية برئاسة ديفيد جونز رئيس المجموعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين انطلاقا من روابط الصداقة التاريخية والعلاقات الاستراتيجية.



واستعرض الجانبان -خلال اللقاء في مقر إكسبو 2020 دبي، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الاستقرار بها وتبادلوا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لدور البرلمانات المهم في دعم تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.



وأكد وزير الخارجية الإماراتي على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات وبريطانيا والحرص على تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



ومن جانبهم أكد أعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية.