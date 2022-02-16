شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن عشرات المُستوطنين وطلاب المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته برفقة حاخامات قدموا شروحا مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا