شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة فيما تم اعتقال خمسة آخرين من جنين شمالا ومن ضمنهم الأسير المحرر زهير راشد الأحمد.



وتتعمد قوات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم من باب التضييق عليهم. ويتم إعادة اعتقالهم في بعض الأحيان فور الإفراج عنهم.



وقالت مصادر في محافظة نابلس إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من اللبن الشرقية وبيتا.