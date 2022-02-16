شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تسجيل 3067 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و67 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأربعاء أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و473 شخصا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء 904 آلاف و339 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الوباء 27 ألفا و233 حالة، وإجمالي الإصابات 971 ألفا و460 حالة، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.