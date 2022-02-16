شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: قيمة الصادرات تجاوزت 208 مليارات ريال رغم جائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة لديها أكثر من 10 آلاف مصنع .

وأشار إلى أنه على الرغم من ظروف الجائحة تجاوزت قيمة الصادرات 208 مليارات ريال العام الماضي لتصل إلى 188 دولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن حكومة المملكة وشعبها يفخرون بتحقيق المركز الثاني عالميا في التعامل مع جائحة كورونا.

من جهة أخرى، أوضح القصبي، أن هناك ارتفاع بالمنشآت التجارية وصل إلى 1300% خلال 6 سنوات في قطاع التعدين.