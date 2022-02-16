شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الصلاحيات الجديدة لمشرفي المنشآت المضافة في منصة “تأميناتي أعمال” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الصلاحيات الجديدة لمشرفي المنشآت التي تم إضافتها في منصة تأميناتي أعمال.

وبطريقة السؤال والجواب، غردت الهيئة بمنشور على صفحتها بموقع توتير لتوضيح تلك الإضافات والمقصود منها والصلاحيات الجديدة.

ومن أبرز هذه الأسئلة

ما هو المقصود بمدير حساب الفروع وما هي صلاحياته؟

الجواب: مدير حساب الفروع هو صلاحية جديدة تم استحداثها في منصة تأميناتي أعمال، تهدف إلى إتاحة صلاحية إدارة كافة فروع المنشأة التابعة للحساب الرئيس سواء كانت فردية أو شركة ومن صلاحياته:

ـ إضافة مشرفين على الفروع واستبعادهم وتغيير صلاحياتهم.

ـ نقل المشرفين بين الفروع.

ـ تحويل الفروع إلى رئيسي والعكس.

ـ تغيير مدير الحساب حتى ولو كان هو نفسه مدير الحساب، وذلك بنقل الصلاحية إلى شخص آخر.