شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول .. شخص يشعل النار في عربة “فود ترك” بالقرب من حديقة المروج في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة قيام أحد الأشخاص بسكب البنزين على عربة “فود ترك” بتبوك، وتحديداً في حديقة المروج.

وأوضح رواد مواقع التواصل، أن عربة الـ “فود ترك”، يعمل عليها شاب مع أشقائه في تقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهو حاصل على رخصة من البلدية ومستثمر لموقع العربة بعقد رسمي من أمانة منطقة تبوك.

فيما ينتظر أن يصدر بيان أمني من الجهات المختصة لكشف ملابسات الواقعة.