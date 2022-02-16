عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما هي الحمية المناسبة لمرضى القولون العصبي

الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة التغذية الألمانية كارينا هاوفه إن "فودماب" هي اختصار لJFermentable OligoDi-, Mono-saccharides And Polyols، أي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.



وأوضحت هاوفه أن "فودماب" هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، تمتص بشكل سيء في الأمعاء الدقيقة، فيصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيداً، وتخمر بالبكتيريا، ما يؤدي إلى متاعب صحية مثل الغازات، وآلام البطن، والإسهال، والإمساك، والحموضة، والغثيان، والتعب، والخمول.

ويمثل الأمر مشكلة لدى الذين يعانون أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي، أو مشاكل الجهاز الهضمي الوظيفية، خاصة.

ومن أمثلة الفودماب، الشوكولاتة، والجبن المطبوخ والكاتشب، والعسل، ودقيق القمح، والزبيب، والكرز.

وبالاستغناء عن هذه الأغذية يمكن تجنب هذه المتاعب الصحية، بالاعتماد على الأغذية قليلة الفودماب، مثل الأناناس، والموز، والتوت، والبطيخ، واليوسفي، والبروكلي، والجزر، والخيار، والشوفان، والحنطة، والأرز.

وتشمل القائمة أيضاً الزبدة، وحليب، جوز الهند، وزيت الزيتون، واللحوم، والأسماك، والبيض، والجبن، الذي يستغرق نضجه وقتاً طويلاً مثل الكاممبرت، والفيتا، والبارميزان.