ساعة ذكية من شركة بلاك فيو تقاوم الصدمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة بلاك فيو الساعة الذكية R7 Pro الجديدة، يمكنها تحمل المياه عند غسل اليدين، ولكنها غير مناسبة للسباحة أو الغوص.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية R7 Pro الجديدة التي تدعم فئة الحماية IP67؛ تأتي بشاشة IPS قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. ويمتاز زجاج الساعة بقدرته على تحمل السقوط.

ونظرا لأن الساعة مزودة بميكروفون وسماعة، فإنه يمكن استعمالها كتجهيزة للتحدث الحر مع الهاتف الذكي المتصل؛ حيث يمكن إجراء المكالمات الهاتفية من الساعة.

وتقدم الساعة الذكية R7 Pro الجديدة العديد من الوظائف الصحية؛ حيث يمكنها قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين بالدم، مع قياس عدد الخطوات المقطوعة وتحليل مدة وجودة النوم.

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة "بلاك فيو" هاتفها الذكي بي في 8800 (BV8800) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن الهاتف BV8800 الجديد يدعم المعيار MIL-STD-810H وفئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر دون ضرر مع المقاومة الجيدة للغبار والماء، كما أن الشركة تروج للهاتف الجديد من خلال خيار التقاط الصور تحت الماء.

وتعتبر شركة بلاك فيو حديثة العهد حيث تأسست في عام 2013، وعلى عكس بقية الشركات العالمية مثل سامسونج وأبل وسوني وغيرها، فإن بلاك فيو قد إتخذت طريقاً مختلفاً وتعهدت بأن تصنع أفضل الهواتف الذكية بأقل الأسعار مع الضمان المعتاد كأي شركة أخرى.

تعود الشركة لمؤسسها “زو مينج”، والذي يؤمن بأن إبتكار تكنولوجيا بمواصفات هائلة، لا يحتاج لثروة.

وصنّعت الشركة عدة هواتف ذكية حتى الآن، ومن أبرز الهواتف التي أطلقتها الشركة مؤخراً، هاتف بلاك فيو 5000 (BV5000)، والذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 5.1 والذي يسمى (Andorid 5.1) ، ويسمى هذا النظام “لولي بوب – Lollipop”.