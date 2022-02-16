شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. إحباط تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدر بالرياض وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، عن ضبط محاولة تهريب وترويج (1,245,321) قرص إمفيتامين مخدر بمنطقتي الرياض وتبوك

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض.

وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.