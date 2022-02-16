شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من المرور بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الخميس، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأكدت أن المزاد مستمر حتى يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة.

وأوضحت أن خطوات المشاركة في المزاد تبدأ بالدخول لمنصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.