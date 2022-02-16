شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج إذن إصلاح المركبات إلكترونياً عبر “أبشر”.. تعرف على الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير كشفت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور. وفي تغريدة للإدارة العامة للمرور على صفحتها الخاصة بموقع توتير، عرضت فيديوجراف يوضح خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة: ـ تسجيل الدخول على منصة أبشر من المتصفح ـ اختيار المركبات (خدمات) ـ اختيار إدارة المركبات ـ اختيار المركبة المعنية ـ اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب ـ سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح ـ التوجه إلى الورشة المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح ـ مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة

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