كيف ينظم المخ البشري المعلومات الدلالية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخزن المخ البشري المعلومات الدلالية، وينظمها في مناطق وشبكات مختلفة. وركزت دراسات سابقة في مجال علم الأعصاب على فحص بعض هذه الشبكات بعمق كبير، ولكن لا تزال العلاقة والتفاعلات بينها غير واضحة بالكامل.



وأجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي دراسة أخيراً للعلاقة بين التمثيلات الدلالية المرئية واللغوية في المخ.

وتشير نتائج الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني مديكال اكسبريس، إلى أن المعلومات الدلالية المرئية واللغوية تنظم على هيئة خريطة موحدة في المخ، ويلتقي الاثنان على طول حدود القشرة البصرية.

وقال جاك إل. غالانت، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، لمديكال تكسبريس: "أحد الأنظمة الفرعية المهمة داخل المخ البشري هي شبكة دلالية لا نمطية تمثل محتويات الذاكرة العاملة الحالية، والانتباه".

وأضاف "تعمل الشبكة الدلالية مثل وصلة بين تدفق المعلومات من أنظمة إدراكية ومعلومات مخزنة في الذاكرة طويلة الأمد. وكان الهدف من دراستنا هو تحقيق فهم أفضل للطريقة التي تدخل بها المعلومات الإدراكية الشبكة الدلالية اللانمطية".

وقال غالانت: "تعتمد وظائف معرفية كثيرة، مثل القراءة، والاستجابة لأحداث غير متوقعة، ومراقبة الأداء، والتخطيط للمستقبل، وتقييم الأدلة واتخاذ القرارات، إلى آخره، على الشبكة الدلالية".

وأضاف "قد تتضمن الكثير من الأوضاع العصبية التي تؤثر على الوظيفة المعرفية أو التعلم، الشبكة الدلالية. ومن شأن فهم أفضل للتنظيم التشريح والوظيفي لهذه الشبكة أن يوفر معلومات مهمة لتحسين الوظيفة المعرفية لدى الأصحاء، والتعامل مع مشاكل الوظيفة المعرفية".

وبشكل عام، تشير النتائج التي جمعها فريق الباحثين إلى أن الشبكات المعرفية المرئية واللغوية في المخ متصلة، وأنها تشكل خريطة موحدة.

ويمكن أن تمهد هذه الملاحظة الطريق في المستقبل أمام بحث جديد لفهم أفضل للصلة بين شبكات المخ الدلالية المختلفة.