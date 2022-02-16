ميزة جديدة على إنستغرام.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقدم إنستغرام طريقة جديدة للناس للتفاعل مع القصص، فبدءًا من اليوم، يمكنك إرسال الإعجاب الخاص بك عندما يشارك شخص ما صورة أو مقطع فيديو يلفت انتباهك.



في السابق، كانت الطريقة الوحيدة للرد على قصة ما، هي إرسال رسالة مباشرة إلى المنشئ أو رد فعل عبر رمز تعبيري. في كلتا الحالتين، سيظهر ردك في البريد الوارد للرسائل.

بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الميزة، ستجد رمز قلب جديد يقع بين قرص "إرسال رسالة" وأيقونة الطائرة. إذا قررت إرسال إعجاب لقصة شخص ما، فستظهر في صفحة المشاهد، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال عرض قصتك الخاصة مرة أخرى.

قال آدم موسيري، مدير إنستغرام: "الفكرة هنا هي التأكد من أن الناس يمكنهم التعبير عن مزيد من الدعم لبعضهم البعض ". "المراسلة هي أولوية رئيسية بالنسبة لنا، وجزء كبير من ذلك هو التركيز على الرسائل بينك وبين الأشخاص الذين تهتم لأمرهم"

تضيف إنستغرام بشكل متكرر ميزات صغيرة، ولكنها سهلة الاستخدام، ففي الخريف الماضي، على سبيل المثال، أضافت الشركة خيار حذف الصور ومقاطع الفيديو من الرف الدائري، وفق ما نقل موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.