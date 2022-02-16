تعرف على أعراض التهاب عضلة القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن التهاب عضلة القلب، يصيب خلايا عضلة القلب، و الأنسجة المحيطة وكذلك الأوعية الدموية، التي تغذي القلب.



وأوضحت المؤسسة أن من أسبابها إهمال علاج عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا ،والهربس، والحصبة، أو بكتيرية، التهاب اللوزتين، والحمى القرمزية، والدفتيريا مع الإجهاد الجسدي. كما يرتفع الخطر بسبب أسلوب الحياة غير الصحي كالتدخين وشرب الخمر.

وتتمثل الأعراض التهاب عضلة القلب في خفقان القلب والشعور، بالضغط على الصدر، وضيق التنفس، وتضخم الطحال، والكبد، وتورم الساقين، وآلام الأطراف، والشهية، والوزن، وتراجع القدرة على بذل المجهود، والشعور بالتعب المستمر، والإعياء العام.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة للعلاج الذي يشمل المضادات الحيوية إذا كان السبب بكتيريا أو مضادات الفيروسات، إلى جانب الالتزام بالراحة التامة والبعد عن الإجهاد البدني والتوتر النفسي، والإقلاع عن التدخين والخمر.