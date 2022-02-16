نصائح لتأمين استعمال الأطفال آي فون.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ينطوي استعمال الأطفال للهواتف الذكية على مزايا وعيوب، ويجب مرافقتهم ومراقبتهم أثناء استعمال الهواتف الذكية، لأن هناك بعض التطبيقات وخدمات الإنترنت لا تتناسب مع أعمارهم.



ويمكن الاعتماد على وظيفة التحكم "المشاركة العائلية" في قائمة الإعدادات للمعرف أبل Apple ID، التي تتيح للوالدين إنشاء مجموعة عائلية خاصة بحسابات الأطفال والتحكم فيها عند توفر هاتف ذكي يعمل بنظام "آي أو إس" لدى الأطفال.

إذا كان الطفل يعتمد على هاتف أبل آي فون، يمكن إعداد وظيفة الحماية في قائمة الإعدادات تحت بند "وقت الشاشة"، وتأمينها برمز الأمان.

الحدود الزمنية

يمكن هنا تحديد قيود لكل فئة من التطبيقات، مثل الوقت الأقل لتطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة والألعاب، ووقت أطول للتطبيقات التعليمية.

وبعد انتهاء الوقت تقفل التطبيقات لبقية اليوم، وتتيح وظيفة "التعطيل"تحديد فترات كاملة لا تتوفر فيها سوى التطبيقات أو المكالمات الهاتفية المسموح بها فقط، وتظهر أهمية هذه الوظيفة أثناء أوقات اليوم.

المحتويات والفئات العمرية

يصعب على المستخدم الإجابة على الاستفسارات عن تثبيت التطبيقات أو مشاهدة الأفلام للأطفال بشكل عام، وهنا تظهر أهمية وظيفة "القيود"، التي تتيح إمكانية الإعداد بدقة، فمثلا تحت بند "قيود المحتوى" يمكن تحديد التصنيفات العمرية لالأفلام والبرامج التليفزيونية، والتي يُسمح للأطفال بمشاهدتها، أو تحديد الفئات العمرية الخاصة بالتطبيقات، كما يمكن حظر محتويات الويب للبالغين ووظائف الشبكات لمركز الألعاب.

الاستفسارات قبل الشراء

إذا رغب الطفل في شراء تطبيق يجب تفعيل وظيفة "استفسار الشراء"، وهنا يمكن للأولياء السماح بطلب الشراء أو رفضه باعتبارهم مدير المجموعة العائلية.

وهناك وظيفة حماية أخرى ضد التكاليف غير المرغوب فيها عن طريق التطبيقات أو الألعاب حيث يمكن حظر المشتريات داخل التطبيقات عن طريق وظيفة "القيود".

ونصح الخبراء الألمان في مبادرة "انظر ماذا يفعل طفلك بالميديا!" بالاعتماد على الأقفال التقنية، التي تساعد في حماية الأطفال، بالإضافة إلى التحدث مع الأطفال عن استعمال الميديا بشكل واعٍ وفقا للفئة العمرية.

وأوصت المبادرة الألمانية باستعمال الميديا نصف ساعة فقط للأطفال حتى 5 أعوام، وساعة كاملة للأطفال بين 6 و 9 أعوام، ويمكن تحديد أوقات أسبوعية لاستعمال الميديا في العاشرة، حتى يتعلم الأطفال التعامل مع الموارد المتاحة لديهم.

وهناك توصية عامة تنص على تحديد 10 دقائق عن كل عام من عمر الطفل للاستعمال اليومي للميديا، أو ساعة واحدة لكل سنة من عمر الطفل للاستعمال الأسبوعي، ولا ينطبق ذلك على الميديا الخاصة بالتعليم أو النشاط المدرسي.