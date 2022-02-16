تعرف على أغرب دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أقام شاب مصري أغرب دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة، مبررا طلبه "مراتي بتشرب موز بالحليب طول اليوم، ووزنها بيزيد كل يوم".



وقال الزوج الشاب 30 سنة، يعمل موظفاً بأحد الفندق، في دعواه: "تزوجت من شابة (22 سنة) زواجا تقليديا لكونها بنت الجيران، ولمجرد تبادل النظرات شعرت بأنها تريد الزواج فتحدثناً في وجود الأهل واقتنعت بشخصيتها البشوشة وتدينها".

وأضاف: "عشت معها أجمل أيام عمري واكتملت فرحتي بعدما علمت بحمل زوجتي، لكن وقعت من على السلم وأجهضت الطفل".

وأضاف الزوج: "وقعت مشاجرة بيننا بسبب مصاريفها الزيادة والغريبة وزيادة وزنها.. يوميا تقوم بشرب موز بالحليب، حاولت أقنعها بتناول كميات قليلة وعلى فترات لكنها اعتقدت وقتها بأنني بخيل".

يتذكر الزوج لحظة النهاية، التي قرر فيها إنهاء زواجهما: "دخل على زوجته المطبخ وجدتها تأكل بطريقة غريبة وبشراهة غريبة، فتحدث معها لكنها لم تقبل الكلمات وقام وقتها بضربها وتهديدها وطردها من الشقة".

فشلت محاولات الصلح بينهما فيما بعد فلجأ الزوج إلى رفع دعوى تطليق للضرر، لا تزال منظورة حتى الآن.